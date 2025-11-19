Спряха нелегален внос на овча лой и пилешко

Граничните власти предотвратиха нерегламентиран внос на забранени стоки в Хасковско, съобщиха от полицията.

На 18 ноември при спецакция на ГКПП “Капитан Андреево“, са извършени проверки на автомобили.

Установени недекларирани 39 950 евро, 1420 кг пилешко месо, 320 кг овча лой, 38 кг яйца.

Открити са още и 623 артикула с лого и надпис на защитени марки, 6320 къса цигари без бандерол, 115 кг млечни продукти и 200 кг и близо 100 литра перилни препарати и омекотители.

Във връзка с това на нарушителите са съставени 2 акта, 6 митнически разписки и 4 протокола на Агенция по храните.