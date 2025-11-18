Клиент наръга с нож таксиметров шофьор, заловиха го със срязани вени

Един час окървавеният опитвал да спре кола за помощ

33-годишен клиент на такси от разградското село Мортагоново е задържан за опит за убийство на таксиметров шофьор. Мъжът бил с рани на китките, вероятно защото опитал да си среже вените. След като медици го превързали и го прегледал съдeбен лекар, полицаите го отвели зад решетките.

Нападението било извършено при курс в нощта срещу 15 ноември. Сигналът бил получен около 2,40 ч през нощта, когато на пътя близо до село Ушинци 68-годишен окървавен мъж успял да спре преминаващ автомобил.

Той разказал, че е таксиметров шофьор от село Радинград и час по-рано клиент, който поискал да го кара до с. Мортагоново, го атакувал с нож. Наръгал го в корема, гърдите и ръката и го изхвърлил от таксито, след което отпрашил с жълтия автомобил. Оттогава минали няколко коли, но никой не искал да спре за помощ.

Таксиджията бил откаран в болницата в Разград и вчера животът му продължаваше да бъде в опасност.

Разградските полицаи били вдигнати на крак и скоро открили таксито в село Мортагоново, а после и самият касапин.

Разследването се води от Окръжната прокуратура в Разград, която ще реши дали има достатъчно данни да обвини извършителя в грабеж и опит за убийство.