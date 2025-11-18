След 7 акта: Варненец кара камион с 4,85 промила алкохол в кръвта

Полицията във Варна залови пиян шофьор с почти 5 промила алкохол в кръвта.

Мъжът, който е на 45 години от Варна, е заловен в ж.к. „Владислав Варненчик“. При проверката с дрегер на водача уредът е отчел 4,85 промила, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в морската столица.

Мъжът е шофирал фирмен товарен автомобил, тип „баничарка“.

Снимка: ОДМВР-Варна

На водача досега три пъти му е било отнемано свиделството за правоуправление, уточняват от полицията. В биографията си той има 7 акта за установени административни нарушения, 7 наказателни постановления и два фиша.

Мъжът ще бъде задържан с полицейска мярка за 24 часа.