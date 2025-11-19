Петков се яви в Софийския градски съд по дело за длъжностни престъпления

Бившият премиер и съпредседател на Промяната Кирил Петков се яви в Софийския градски съд на заседание по делото за длъжностни престъпления, което се води срещу него.

Той е обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател.

Прокурор по делото е Ангел Кънев.

Петков е предаден на съд за това, че на 17 март 2022 г. в София в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - премиер, е превишил властта си. Той е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона.

По досъдебното производство са разпитани над 40 души в качеството на свидетели, приобщени са видеозаписи, събрани са и други доказателства.