"Телефони, спринцовки и игли": Арест на надзиратели във варненския затвор

Извършени са претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста

Изненадваща проверка в ареста във Варна се е провела тази нощ по заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, съобщиха от МП.

Извършени са претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства.

"Организирахме акцията съвместно с ръководителя на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов и служители на Окръжна прокуратура-Варна и ОДМВР-Варна.Малко след 4 ч сутринта беше обявена учебна тревога и започна претърсване на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на автомобилите. При претърсванията са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки", написа правосъдния министър.

При акцията са задържани пет служители от надзорно-охранителния състав на ареста- Проверките продължават.