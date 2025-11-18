МВР “задраскало” 55 убити по пътищата от началото на годината

Институтът за пътна безопасност уличи КАТ в статистически лъжи

От началото на годината по българските пътища са загинали 455 души, а не 400, колкото отчита статистиката на КАТ, съобщиха от Инстиута по пътна безопасност.

“Петдесет и пет души остават игнорирани поради вътрешни правила за отчитане на жертвите при пътнотранспортни произшествия. Това означава, че с един полицейски доклад всяко ПТП може да бъде изключено от официалната статистика -“иновативен” административен подход, който прикрива управленска безпомощност...”, се сочи в становището на Института.

“Труд news” от години настоява статистиката на тежките катастрофите с убити, ранени веднъж и завинаги да бъде възложена на друга организация, различна от КАТ. Без значение коя - Агенцията по безопасност на движението, БЧК, СБА, Българския лекарски съюз...

Но ако остане в МВР, там ще продължават да снижават данните, като уж изключват случаите, при които причината за смъртта не е от катастрофата, а от инфаркт, инсулт или кръвоизлив от язва. Върхът на лъжата бе достигнат с данните за денонощието на 6 ноември, когато първоначално КАТ публикува 7 загинали, а на другия ден го коригира на 1 загинал.

Защото шестимата били нелегалните мигранти афганистанци, убити в обърнат автомобил на входа на Бургас. Че каква е била причината за смъртта им, ако не катастрофа - да не би 34-годишният румънски шофьор да ги е застрелял с пистолет? Нали той е обвинен за шестима убити при ПТП, наред и с обвиненията за каналджийство и неподчинение на полицейски разпореждания?