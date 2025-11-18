Пиян и без книжка помете кола и избяга

25-годишен без книжка е предизвикал катастрофа с друг автомобил в село Кардам, област Добрич.

Пътнотранспортното произшествие станало тази нощ, 18 ноември, около 02:15 часа. Установено е, че лек автомобил “Мерцедес” не спира на знак „Стоп“ и блъска движещ се по път с предимство лек автомобил „Форд“, след което напуска местопроизшествието.

Полицаите установяват в добричкото село Чернооково автомобила и водача, който бил неправоспособен.

При извършена проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 2,18 промила.

Автомобилът е иззет по надлежен ред. Водачът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Генерал Тошево. По случая е образувано бързо полицейско производство.