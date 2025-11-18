Специализирана акция във Варна: Проверяват хазартни зали и финансови услуги

Масови проверки на игрални зали, заложни къщи и фирми за бързи кредити се провеждат във Варна, съобщава БНТ. Малко преди полунощ служители на полицията, пожарната и данъчната инспекция влязоха на проверка в една от залите на хазарт в кв. "Аспарухово".

През първия ден от акцията на територията на МВР - Варна, са проверени 27 игрални зали. Специализираната акция на полицията е част от едноседмична проверка, която обхваща места с определен профил, и се извършва съвместно с други служби.

Сред акцентите при проверките на залите за хазартни игри е дали в тях не се допускат хора в нарушение на закона. От "Икономическа полиция" уточниха, че се проверява основно дали в там има непълнолетни или малолетни лица. При установяване на такива лица на родителите се налагат съответните глоби - от 300 до 500 лева при първо нарушение и от 500 до 1000 при второ. Проверява се и за лица, за които има забрана да влизат в игралната зала. Тъй като за собствениците на игрални зали допускането на малолетни и непълнолетни води не само до сериозни глоби, но и до отнемане на лиценза, подобни нарушения - поне през първия ден на проверките, не са установени.

Имаше обаче нарушение на друга забрана - за пушене на закрито, но тъй като в проверяващия екип няма включени представители на РЗИ, няма кой да наложи глоба на собственика за това.

Освен представители на полицията, пожарната и Националната агенция по приходите, в екипите участват представители на Инспекцията по труда и Комисията за защита на потребителите. Ще бъдат проверени всички игрални зали, както и заложните къщи и фирмите за бързи кредити. Спецакцията ще продължи до неделя.