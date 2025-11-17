Преместиха Благомир Коцев в Централния софийски затвор

Още по темата: Внесоха обвинителен акт срещу варненския кмет Благомир Коцев (Обзор) 13.11.2025 19:40

Две ключови заповеди наложили упълномощаването на кмет за един ден

Кметът на Варна Благомир Коцев е преместен от следствения арест в Централния софийски затвор, съобщиха от екипа му в личната му страница във фейсбук. "Килията е по-малка по размери, но не и по-малко мизерна от тази на "Г.М. Димитров". Няма отопление, няма светлина", се посочва в поста.

В него е обяснено и решението на Коцев да упълномощи заместничката си Снежана Апостолова да изпълнява функциите кмет само за един ден - 17 ноември. Причината е необходимостта да се подпишат две ключови заповеди, за да бъдат спешно придвижени до Общинския съвет. Едната е за компенсирана промяна в бюджета на града, която да осигури изхранването на децата в детските градини до края на годината. Втората касае предложение за закръгляне надолу на цената на билета за градски транспорт във Варна, която от 1 януари 2026 г . да стане 1 евро вместо 1,02 евро.

"Заповедта беше подписана от Благо в следствения арест, малко преди да бъде изведен оттам без предупреждение през нощта на петък срещу събота. Безумието, в което е поставена Варна - да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда - е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи", се казва в поста на екипа на варненския кмет.

След като прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу него, се очаква защитата му отново да внесе искане за промяна на мярката му за неотклонение.