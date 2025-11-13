Внесоха обвинителен акт срещу варненския кмет Благомир Коцев (Обзор)

228 000 лева поискали от бизнесдамата Пламенка Димитрова

Градоначалник, двама общинари, чиновничка, бизнесмен и незнаен депутат ще отговарят за престъпен сговор

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу кмета на Варна Благомир Коцев в Софийския градски съд. Той ще отговаря за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета - Антоанета Петрова. Според свидетелски показания в престъпния сговор е участвал и депутат от действащото 51-о Народно събрание. По този повод от прокуратурата уточниха, че материалите от разследването срещу Коцев, които се отнасят до народния представител, са отделени. Към момента няма искане до парламента за имунитета на когото и да е от 240-те народни представители.

В обвинителния акт се сочи, че групата с участието на Коцев е действала от юли 2024 г. до края на май 2025 г., като членовете є се се сговоряли във Варна и София да искат подкупи и да налагат принуда, за да получават имотни облаги.

Прокуратурата твърди, че Коцев и общинските съветници са поискали от Пламенка Димитрова подкуп, равняващ се на 228 000 лева, за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

Обвиненията на кмета са за поискани подкупи и от бизнесмените Траян Георгиев и Ивелин Иванов. Според прокуратурата той също така е опитал да принудил Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов. Има и второ обвинение за принуда, според което е поискал от Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството “Градски транспорт”. Коцев заявил, че ако не изпълни разпореждането, Якова ще бъде освободена. Якова обаче не изготвила заявката за капиталовия трансфер и била освободена от работа.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли и до сряда се водеше в отпуск. Заместникът му Павел Попов пък каза, че от 12 ноември Коцев ще управлява града от ареста и подчерта, че това е и провокация към прокуратурата, която беше призована да го освободи щом приключи разследването.

Предстои Софийският градски съд да насрочи делото.