Наркотърговци пращат дрога с куриерски фирми

Използват чужди лични данни

Окръжна прокуратура-Враца и ГД „Борба с организираната престъпност“ разследват организирана престъпна група (ОПГ), занимавала се с разпространение на наркотични вещества. Престъпната дейност е разкрита при специализирана акция в региона.

Ръководител на групата е В.С., на 27 години, като в нея са участвали още двама души: Н.С., на 24 години, и Б.Ц., на 27 години.

От началото на годината тримата продавали дрога чрез дистанционна продажба с куриерски пратки в цялата страна. Поръчките се приемали по интернет и се маскирали като доставка на пълнители за електронни цигари, съдържащи наркотични вещества. Изпращали се като пратки чрез куриерско дружество.

За извършване на престъпленията групата използвала уязвими лица в затруднено материално положение, лични данни на хора от цялата страна, както и служители на куриерското дружество, на които предоставяли облаги или поставяли в положение на зависимост.

На 13 ноември във Вълчедръм В.С. направил опит да изпрати поръчан канабис, разпределен в 86 броя куриерски пратки, адресирани до различни лица на територията на страната, но не успял по независещи от него причини, съобщават от държавното обвинение.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца В.С., Н.С. и Б.Ц. са привлечени в качеството на обвиняеми по делото.

След задържането им за срок до 72 часа прокуратурата внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата.