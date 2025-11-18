Заловиха иманяри, крили ценни предмети в Бургаско

Полицията залови двама мъже в село Карагеоргиево, Айтоско и в Средец, в чиито автомобил и къщи са открити ценни предмети, явно изровени от древни селища в района, които са обект на разкопки. В автомобил "Тойота Рав 4", на 46 годишен мъж от Карагеоргиево, били иззети метал-детектор и метален пръстен.

При претърсване в дома на мъжа са открити 18 монети различни по вид и размер, като най - малката била 1 см., а най-голямата - 3,5 см., две метални кръгли шайби с дупка по средата, два метални накита, метално украшение, наподобяващо листо, метално копче, с кукичка за захващане от едната страна с изобразена корона, 14 метални предмети, представляващи накити и части от накити с различна форма и големина и др.

Намерените метални предмети носели белезите на културно исторически ценности, поради което са предоставени за експертиза в Бургаския исторически музей. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.

В Средец, в дома на 31 годишен криминално проявен мъж, на ул. "Цвятко Радойнов", полицаите са се натъкнали на старинен кръст, 15 старинни монети и шест старинни пръстена.

Откритите предмети са предадени за експертиза, а 31 годишния мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.