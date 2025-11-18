Съдът оправда Лена Бориславова по обвинение за документна измама

Депутатът от ПП Лена Бориславова е невинна по обвинението за представяне на неистински документи, реши Софийският районен съд.

Бориславова беше обвинена, че е представила неистински документи пред Агенцията по вписвания във връзка с напускането на Кирил Петков на сдружение „Да запазим Корал“ през 2021 г., за да положи клетва като министър на икономиката в назначеното служебно правителство от президента Румен Радев.

Сигналът срещу нея е подаден отпредседателя на сдружението Атанас Русев през 2023 г. пред Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Пред съда Бориславова по-рано обясни, че сдружението „Да запазим Корал“ е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал, за да остане свободен от застрояване. Участието в него не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс - членовете основно допринасят с енергия и личен труд. По думите ѝ, според устава членството се прекратява с едностранно изявление и няма изискване то да бъде гласувано. Тя подчерта, че не е извършила деянието, в което е обвинена, и не е съществувала причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било.

Присъдата подлежи на обжалване и протест.