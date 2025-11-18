Касапница край Разград - млад мъж извади нож и намушка шофьор на такси

68-годишен шофьор на такси от село Радинград бе прободен от 33-годишен мъж, който се качил като клиент в автомобила.

Възрастният е настанен с опасност за живота в болница с прободни рани в областта на корема, гърдите и дясната предмишница.

По неизяснени до момента причини младият мъж е извадил нож и започнал да дупчи водача на таксиметровата кола.

"Извършителят е от разградското село Мортагоново и е задържан за извършен от него опит за убийство", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 02.40 часа на 15 ноември на тел.112 е получен сигнал, че по главен път I-2, близо до село Ушинци, по пътното платно се придвижва мъж и прави опити за спиране на преминаващи автомобили. Пристигналият на място полицейски екип установил мъжа с прободни рани в областта на корема, гърдите и дясната предмишница.

Транспортиран е незабавно в МБАЛ-Разград, където е настанен с временна опасност за живота. В хода на предприетите издирвателни действия е установен извършителят на деянието – мъж на 33 години, криминално непроявен, който се оказал с порезни рани в областта на китките на ръцете.

След като му е оказана неотложна медицинска помощ и след освидетелстване от съдебен лекар, е задържан в сградата на РУ-Разград. Таксиметровият автомобил е открит на територията на село Мортагоново.

По случая се води разследване за престъпление под ръководството на Окръжна прокуратура - Разград.