Спипаха 72-годишен пласьор с фентанил за 10 000 лв.

Варненец на 72 години е арестуван за разпространение на дрога. В понеделник в дома на пенсионера са намерени фентанил за близо 10 000 лв., кокаин и големи суми в лева и евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

Възрастният мъж е стар познайник на органите на реда и е осъждан. Престъпил е за пореден път закона в изпитателния срок на условна присъда отново за пласмент на дрога. Срещу него е образувано досъдебно производство.

Случаят е пореден, след като през юли и септември полицията задържа във Варна и Провадия двама дилъри със солидни количества от смъртоносния фентанил.