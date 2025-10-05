Кирил Петков и Божидар Божанов вече са обвиняеми

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече са обвиняеми, след като прокуратурата е внесла на 1 октомври в Софийския градски съд обвинителни актове, съобщи БНР.

Кирил Петков е обвинен в опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

Обвинението срещу Божидар Божанов е, че като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация.

В социалните мрежи Кирил Петков коментира, че става дума за политическа репресия, поръчана от Делян Пеевски. "Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинението в съда срещу мен и Божанов тихомълком на 1 октомври", написа той във фейсбук.

"Това не е правова държава и не е нормална политика. Това са случайни и зависими хора, облечени в прокурорски тоги и мутри, облечени във власт", коментира на свой ред Божидар Божанов.