Една година затвор за жена, удряла служители в магазин и ги пръскала със спрей

Жена на 31 години ще търпи наказание от една година лишаване от свобода за проявена агресия в търговски обект в Казанлък, съобщиха от районния съд в града. Тя има десет предходни осъждания, а настоящата присъда ще бъде изтърпяна при строг режим.

Наказанието е постановено по силата на одобрено от Районния съд споразумение, посочват от институцията. Съдът е признал обвиняемата за виновна за това, че на 22 юли т.г. в хранителен хипермаркет в Казанлък е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - бягала в търговския обект, събаряла стоки от стелажите, напръскала служители на магазина със спрей против вредители, както и им нанесла удари с бамбукова факла, блъскала и отправяла ругатни и заплахи към полицейски служител.

Деянието, извършено от жената, по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и представлява опасен рецидив, посочват още от Районния съд. Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.