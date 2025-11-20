Синът на уважаван лекар размаза колата си в светофар в центъра на София

19-годишен водач заби мощния си "Мерцедес" в стълба на светофар на една от основните пътни артерии в централната част на столицата. Инцидентът е станал вчера, 19 ноември, на бул. "Тодор Александров" пред несъществуващото вече кино "Арена". Цяло чудо е, че произшествието се е разминало без ранени и жертви.

Самоличността на шофьора бе оповестена в най-голямата група за ПТП-та на територията на града - Катастрофи в София.

Младият шофьор се казва Нидал Мохамад и е син на уважаван лекар - д-р Насер Мохамад, който е водещ специалист по ортопедия и травматология.

От СДВР съобщиха за инцидента и допълниха, че няма други пострадали. 19-годишният Нидал е откаран за преглед в болница и е без опасност за живота.

"Момчето беше зад мен. Настъпи силно газта, чу се форсиране и докато погледна в страничното огледало вече беше на около 45 градуса изместен и право в стълба", коментира в "Катастрофи в София" свидетел на инцидента.

Междувременно в социалните мрежи веднага се появиха снимки, от които ясно се вижда как младежът показва среден пръст с широка усмивка минути след удара.

Кадрите предизвикаха вълна от възмущение и за пореден път поставиха на преден план въпроса за подготовката на младите шофьори и бързите коли, в които се качват.

След катастрофата Нидал Мохамад се снима за социалните мрежи.

Истински късмет е, че младият водач не е помел пешеходци.

Синът на д-р Насар Мохамад има шофьорска книжка от по-малко от година. Снимка: Nidal Mohamad/Facebook