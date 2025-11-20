Полицията с подробности за блъснатия пешеходец в кв. „Драгалевци“

Пострадалият е откаран в болница, без опасност за живота е

Полицията в София даде подробности за тежкия инцидент с пешеходец на кръговото в „Драгалевци“, близо до магазините Фантастико и Лидъл.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на 19 ноември сутринта. Инцидентът е станал на бул. „Черни връх“ около 06:57 часа, когато 75-годишен мъж пресичал на пешеходна пътека и бил блъснат от лек автомобил, управляван от 80-годишен водач. При удара пешеходецът се ударил и в друг автомобил, който вече бил спрял на пешеходната пътека.

Пострадалият е откаран в болница за прегледи и лечение, като състоянието му не е опасно за живота. И двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство по член 343, алинея 3, а събраните материали са докладвани на Софийска районна прокуратура.