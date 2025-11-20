Осъдиха Симона Радева на 5 години затвор

Съдебното заседание продължи повече от 8 часа

Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 5 години затвор за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“ през юли 2022 г., при която загинаха две млади жени.

Съдебното заседание продължи повече от 8 часа. Според обвинението Радева е носила стълба до дома на Семерджиев, чрез която той се е качил на терасата на апартамента си.

На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев бе окончателно осъден на 20 години затвор. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в Бобов дол след поредица нарушения и внасяне на забранени предмети.

Семерджиев отговаря пред съда по общо 5 обвинения, включително причиняване на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.