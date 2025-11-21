Полицейски произвол срещу учител в София

Случаят е от 30 януари

Учител от София остана близо година без автомобила си и прекара 24 часа в ареста заради фалшиво положителен тест за наркотици.

Случаят е от 30 януари, когато Петър Матев е спрян за проверка в района на мост „Чавдар“. Първите тестове за алкохол и наркотици са отрицателни, но при втори тест устройството отчита наличие на амфетамини.

„Държаха ме четири часа, докато дойде друга патрулна кола. Вторият тест отчете амфетамини. Бях шокиран. Отведоха ме като престъпник с белезници да дам кръвна проба“, разказва Матев пред NOVA. Той е окован с белезници и отведен за кръвна проба.

Резултатите, които се бавят месеци, окончателно доказват, че Матев не е употребявал наркотици.

След като идва моментът да си получи обратно автомобила, той отива с приятел – но само 150 метра преди паркинга отново е спрян за проверка.