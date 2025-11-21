Европейската прокуратура разследва измами със земеделски субсидии в България

Европейската прокуратура провежда разследване в България във връзка с предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС, съобщиха от институцията в Люксембург. Във връзка с това Главна дирекция "Национална полиция" е извършила няколко претърсвания и изземвания тази седмица.

Разследването се отнася до предполагаемо подаване на невярна или подвеждаща информация в заявления за финансово подпомагане по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски производители, между 2023 и 2025 г. Според доказателствата се смята, че компания бенефициент е подала неверни данни на Общинската служба по земеделие в Бургас, с предполагаемо участие на високопоставени публични служители, отговорни за удостоверяване на информация в системите за управление на Министерството на земеделието.

Претърсванията са извършени в помещенията на Областната служба по земеделие, бизнес офиса на компанията бенефициент и дома на високопоставен публичен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.

Смята се, че предполагаемите дейности са позволили незаконното получаване на селскостопански фондове на ЕС, причинявайки финансови загуби както за ЕС, така и за националния бюджет. Въпреки че точният размер на щетите все още се оценява, предварителните данни сочат загуби в размер на няколкостотин хиляди евро годишно.

Разследването разглежда и индикации за организирана престъпна група, включваща публични длъжностни лица и лица, свързани с бенефициента.