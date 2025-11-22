Спецакция в хранителни магазини в София (СНИМКИ)

Иззеха лекарства, забранени за продажба у нас

Специализирана полицейска операция, проведена съвместно със Столичната РЗИ, НАП и БАБХ, е извършена вчера в два магазина за хранителни продукти в София, съобщиха от МВР.

При проверките са иззети големи количества лекарствени продукти без разрешение за употреба, включително медикаменти, забранени за продажба в страната, както и такива, които по закон се отпускат само с лекарско предписание.

Открити са били и хранителни добавки с неясен произход, за които БАБХ е наложила възбрана за разпространение. На 33-годишната собственичка на обектите е съставен акт за нарушение по чл. 281 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и констативни протоколи.

Работата по документиране на случая продължава.