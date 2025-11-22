Над 7600 пияни шофьори са хванати от началото на годината

И над 2400 случая на шофьори, употребили наркотици

От началото на година до 13 октомври при проверките на Пътната полиция в България са установени над 7600 случая на водачи, употребили алкохол, и над 2400 случая на шофьори, употребили наркотични вещества. При последната акция на полицията обаче не са регистрирани нарушения сред водачите на автобуси.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция отбеляза, че контролът върху шофьорите с алкохол и наркотици е приоритет.

„Хубавото е, че при водачите на автобуси установените случаи са много малко. Най-тежките последици при такива нарушения са за живота и здравето на хората“, заяви той.

Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи добави, че безопасността на пътя се гарантира чрез редовни предпътни проверки на превозните средства и медицински прегледи на водачите.

„Всеки ден преди пътуване се извършва технически преглед на автобусите и проверка за алкохол на шофьорите“, обясни тя.

От Пътната полиция напомнят, че дори при най-малко съмнение за употреба на алкохол или наркотични вещества, водачите се тестват, а отнемането на автомобили като наказателна мярка продължава да дава резултати.