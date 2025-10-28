Д-р Станимир Хасърджиев в съда: Не съм докосвал това момче и ще го докажа

Софийският градски съд разглежда мярката за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев. Бившият председател на Националната пациентска организация и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие.

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала, съобщават от БНТ. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият.

Другият обвиняем, Росен Белов, се появи в съда дегизиран с маска и качулка.