Рекорден ръст на кражбите в моловете у нас

Само за първите шест месеца на годината търговците у нас отчитат 100-процентен ръст на кражбите от магазини. Това съобщи по Нова изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) Галин Попов.

„Крадат се различни неща. В спортните магазини най-често изчезват нови и по-скъпи колекции, които бързо стават популярни. Има дори случаи на кражби по поръчка — цели колекции се изнасят наведнъж“, заяви Попов.

По думите му вторичният пазар за продажба на откраднати стоки е изключително активен.

„Никой вече не краде, за да се изхранва. Това е добре организирана верига за препродажба“, уточни той.

Ръст на посегателствата се отчита и в строителните, и в мебелните вериги. Макар че изнасянето на големи мебели е трудно, се крадат по-малки и скъпи стоки – чаши, свещи, сервизи, прибори за хранене, луксозно спално бельо и други лесни за пренасяне артикули.

„Общо взето се краде всичко, което може да се скрие в чанта“, коментира Попов.

По думите му все по-често в магазините се хващат малолетни и непълнолетни крадци, които рядко биват наказвани.

„Нормативната уредба не е променяна от 15 години. Законът предвижда глоба до 300 лева при кражба до две минимални работни заплати. Преди това минималната заплата беше 250 лева, а сега е над 1000 лева. Реално санкцията е символична“, обясни той.

Попов подчерта, че случаите с непълнолетни масово се прекратяват поради „маловажност“ — което кара организираните групи съзнателно да използват тийнейджъри за извършване на кражби.

Според АТНС се увеличават и кражбите, извършвани от чуждестранни гастрольори, особено след присъединяването на България към Шенген.

„Загубите за търговците са огромни. Инвестициите в охрана не носят приходи, но оскъпяват стоките. Някой в крайна сметка трябва да плати тази сметка“, посочи Попов.

Той допълни, че все повече търговски обекти влагат средства в алармени системи, видеонаблюдение, жива охрана и дори решения с изкуствен интелект за предотвратяване на кражби.