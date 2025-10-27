ВАС отмени наредбата за граничен здравен контрол

Върховният административен съд отмени Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, приета с Постановление от 2006 г. на Министерски съвет и променяна многократно оттогава - за последно пред 2024 г.

Според ВАС наредбата е незаконосъобразна, тъй като при приемането ѝ през 2006 г. не е публикувана за обществено обсъждане, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на съда.

"Върховните магистрати приемат, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Наредбата е издадена в разрез с нормата на чл.2а от Закона за норативните актове – проектът не е публикуван поне 30 дни преди издаването на нормативния акт, при което са нарушени принципите на съгласуваност, стабилност, откритост, предвидимост, прозрачност и обоснованост. При приемане на процесната наредба не е извършеното уведомяване на всички лица, за които възникват задължения или ограничения по силата на разпоредбите на този нов подзаконов нормативен акт", мотивира се съдът.

Проектът не е изпращан до представителни организации на заинтересованите лица, не е публикуван в медиите, в Интернет, не е оповестен по друг подходящ начин, както и не е предоставена възможност в срок не по-кратък от един месец да се представят предложения и възражения до компетентния орган.

Наредбата определя какви правомощия имат органите на граничния здравен – например да поставят под карантина хора и товари, да изискват доказателства за имунизации, да издирват контактите на болни и лицата, за които има съмнение, че са болни и т.н., припомнят от сайта Lex.bg.