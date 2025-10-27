Митничари в София задържаха огромно количество анаболи и стимуланти, изпратени за Великобритания

Митнически служители от Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ) към Териториална дирекция „Митница София“ задържаха голямо количество анаболни стероиди и сексуални стимуланти, предназначени за Великобритания. Забранените вещества били изпратени в две отделни куриерски пратки, декларирани подвеждащо като хранителни добавки.

Общо 3454 единици лекарства – таблетки, ампули и сашета – са конфискувани. Изпращачите са български граждани с адреси в различни градове на страната.

Първата пратка е проверена на 21 октомври и съдържала 110 опаковки с 1580 таблетки и 40 ампули анаболни стероиди от различни марки и видове.

Само ден по-късно, 22 октомври, митническите служители открили 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност.

И двете пратки са задържани, а по случаите са образувани административнонаказателни производства.

От Агенция „Митници“ подчертават, че контролът върху международните пощенски и куриерски пратки е от ключово значение, тъй като често под прикритието на „хранителни добавки“ се пренасят контролирани или забранени субстанции.