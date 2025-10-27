Трима души са ранени, след като кола падна от мост на "Цариградско шосе"

Трима души са пострадали, след като автомобил падна от мост на бул. "Цариградско шосе" в района на началото на бул. "Александър Малинов" в София. Инцидентът стана снощи около 23:49 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в столицата пред БНР.

На мястото незабавно са изпратени три линейки, а пострадалите, на възраст 19 години, са получили камшични удари, травми на главата и комоцио. Спешните екипи ги транспортирали до ВМА за оказване на медицинска помощ и стабилизиране на състоянието им.

Причините за инцидента се изясняват, като се проверява дали става дума за техническа неизправност на автомобила или човешка грешка. Полицията е започнала разследване, а движението в района временно е било ограничено, за да се осигури безопасността на екипите и пострадалите.

От здравните власти уверяват, че състоянието на тримата пострадали се следи и към момента няма информация за животозастрашаващи травми.