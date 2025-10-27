Лекари от УМБАЛ Бургас спасиха дете, изпаднало в кома, след падане от тротинетка

Лекари от УМБАЛ Бургас спасиха дете, изпаднало в кома, след падане от електрическа тротинетка. Детето живее със семейството си в несебърското село Кошарица.

Момчето е на 12 години и много искало да кара тротинетка, но му забранили. Баща му я заключил, но детето издебнало когато оставил ключовете без надзор, взело ги и яхнало тротинетката. Не успяло да мине и 300 метра, когато паднало безжизнено на земята. Родителите предполагат, че гумата се е ударила в камък или в дърво.

За щастие, в това време, по улицата минавал мъж, който разхождал немската си овчарка. Той видял какво се случило с детето и незабавно започнал да го реанимира. Оказал първа помощ и извикал полиция и линейка на мястото на инцидента.

Вчера от УМБАЛ съобщиха, че след комата и тежка операция, изписват 12-годишното дете.

Животът му вече е извън опасност, а възстановяването ще продължи у дома.

Семейството му благодари на всички екипи в болницата, както и на Йордан Йорданов – случайният минувач, оказал първа и решаваща помощ.

„Абсолютно всички – от Спешно отделение, Реанимация, Неврохирургия – навсякъде срещнахме само компетентност и добро отношение“, разказва майката на момчето – Светлана Ивченко.

На раздяла тя прегърна д-р Стефан Шишков – началника на отделението по неврохирургия:

„Той ми вдъхна невероятно доверие. Когато прочетох имената на лекарите, които ще оперират, аз бях изключително спокойна, че сме в добри ръце“.

„Мъжът, който е помогнал на детето ми се казва Йордан Йорданов. Издирих го чрез социалните мрежи. Разбрах, че е питал и в местния магазин как е детето и дали всичко е наред. Вечно ще му бъдем благодарни и искам тази благодарност да бъде публична и всички да знаят, колко добър човек е той – Йордан Йорданов“, добавя майката Светлана.

„Родителите са отговорни, взели са необходимите мерки, но понякога децата, особено в тази възраст, са непредсказуеми, макар че малкият пациент е много послушен и възпитан. Белята е станала от един-единствен път“, коментират лекарите в УМБАЛ Бургас.

Забраната на електрическите превозни средства отдавна е кауза на Отделението по неврохирургия и случаи като този са показателни защо това е необходимо.