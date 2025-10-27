Прокуратурата ще повдигне нови обвинения срещу Благомир Коцев

Повдигат нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев, съобщава Mediapool.

На разпит е привикана и пиарката на Благомир Коцев. Коцев в момента се намира в ареста. На 9 октомври съдебен състав постанови мярка "домашен арест" за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.



Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления. Кметът на Варна беше задържан на 8 юли, по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията.

Благомир Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, извършване на престъпления по служба, искане на подкупи и пране на пари.

По делото срещу Коцев бе разпитан и някогашният му заместник Диан Иванов. Той първо бе дал показания срещу него, а след това се отрече от казаното и заяви, че е бил заплашван от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев, за да говори в полза на обвинението.

Разпитани като анонимни свидетели са и чужденци, поне един от които е украински бизнесмен. Според неофициална информация новите обвинения се крепят на показанията на анонимните свидетели.