Жестоката катастрофа край Орешак: Загиналата шофьорка има книжка от месец

Появиха се нови подробности за тежката катастрофа, при която загина 18-годишно момиче на пътя между Орешак и Троян.

Инцидентът стана през нощта срещу неделя, когато колата, управлявана от младата шофьорка, излязла от пътя, ударила се в железобетонен стълб и се преобърнала по таван.

В автомобила са пътували още трима младежи. 22-годишен е настанен в болницата в Троян, 17-годишен е транспортиран в лечебно заведение в Плевен, а друг 22-годишен е освободен за домашно лечение. Най-тежко пострадал е 17-годишният пътник, потвърди старши инспектор Деян Давидов от сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Ловеч.

По думите му участъкът е прав, но настилката вероятно е била мокра.

„Ще се установява дали пътниците и шофьорът са били с колани. Резултатите за алкохол и наркотици ще станат ясни след аутопсията“, каза още Давидов.

Загиналата е била правоспособна от едва месец – издържала изпита си на 5 септември и получила шофьорската книжка на 23 септември. Няма данни за нарушения по Закона за движение по пътищата.

Според експерти катастрофата поставя отново въпроса за качеството на обучението на младите шофьори.

„Подобни случаи се дължат на слаба подготовка. Много родители питат първо за цената на курса, а не за съдържанието му. А човешкият живот не струва 200 лева“, коментира Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

Той призова родителите да търсят автошколи, които осигуряват пълноценно обучение, включително нощно кормуване и каране извън населени места.

„Това са въпросите, които трябва да задават – не колко струва курсът, а какво ще научи детето“, подчерта Иванов.