Кола полетя от мост на "Цариградско шосе" (СНИМКИ)

Тежък пътен инцидент е станал на бул. "Цариградско шосе" в посока квартал "Младост" късно тази нощ.

По думите на очевидци жълт автомобил "Пежо" е паднал от моста на "Цариградско шосе" при началото на бул. "Александър Малинов". Колата е напълно премазана, става ясно от публикации във фейсбук групата "Катастрофи в София".

На мястото са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.

Предполага се, че мократа настилка и високата скорост може да са допринесли за загубата на контрол върху автомобила.

Към този момент няма официална информация за състоянието на пътувалите в автомобила.