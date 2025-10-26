Решават във вторник за ареста на актьора Росен Белов

След гей скандала с шефа на пациентска организация

Гонят детската му школа от община “Изгрев”

Софийският градски съд ще реши на 28 октомври, дали да бъде прибран зад решетките актьорът Росен Белов. От районния съд той бе пуснат под домашен арест по обвинение, че е участвал в оргия с дрогиране и насилване на 20-годишен младеж в София.

Според разследването на оргия в апартамента на д-р Станимир Хасърджиев, доскорошен председател на Националната пациентска организация в кв. “Дианабад” освен домакина са били Росен Белов, Симеон Дряновски, бивш служител във Френския чуждестранен легион и още един грък - моден модел. Те дрогирали насила под дулото на пистолет жертвата.

50-годишният Белов, който е в трупата на театър “София” беше отстранен от представления. Той е преподавател и в детската театрална работилница “Аркадия фюжън арт”, в която е съдружник с неразделния си приятел - министъра на културата Мариан Бачев. Кметът на район “Изгрев” д-р Делян Георгиев е започнал проверка на школата и ще настоява договорът є с читалището да бъде прекратен заради престъпните изяви на Белов.