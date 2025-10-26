Лекари извадиха сачма от окото испански студент

Полицията издирва стрелеца, младежът не се оплакал

Никой не подал сигнал

Стрелба пред нощен клуб в центъра на София

Испански студент беше прострелян в окото пред нощен клуб в центъра на София. Той се е обучавал по програмата “Еразъм” в Букурещ, но пристигнал с компания да прекара уикенда в България. Веднага след инцидента младежът е приет в Очната клиника на Александровската болница, където при извършения спешен офталмологичен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсна рана на клепача.

Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено - до броене на пръсти пред окото, съобщи началникът на клиниката проф. Александър Оскар в профила си във Фейсбук.

Екипът на Очната клиника на Александровската болница по време на операцията. Снимки: От фейсбука на проф. Александър Оскар

“Да дойдеш в България за уикенда... и да преживееш нещо, което можеше да промени живота ти завинаги”, написа той. Зрението на младежа обаче е било спасено, благодарение на бързата реакция на лекарите. След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков е извършил операцията, при която успешно е отстранена сачма от въздушна пушка. Интервенцията е преминала без усложнения, а състоянието на пациента вече е стабилно. “Благодарение на отдадеността и професионализма на екипа един млад човек отново ще може да вижда света ясно”, написа проф. Оскар.

От СДВР казаха, че в полицията не е бил подаден сигнал за инцидента, а криминалистите са се самосезирали от публикации в социалните мрежи. Пострадалият също не е оказал съдействие, тъй като не разбрал, че е простреян, вероятно мислел, че му влязло парче стъкло от счупена бутилка. Иззети са всички записи от охранителни камери в района, които може да са заснели стрелеца. Разследващите призоваха всички, които са били свидетели на инцидента или имат информация по случая, да съдействат за изясняването му.