Делегация на КС на България ще участва на Световната конференция по конституционно правосъдие

Темата на форума в Мадрид е „Правата на човека на бъдещите поколения“

Делегация на Конституционния съд на Република България ще участва в Шестия

конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие (WCCJ).

Основната тема на форума, който ще се проведе от 27 до 31 октомври 2025 г. в

Мадрид, е „Правата на човека на бъдещите поколения“.

В дискусиите в испанската столица от българска страна ще участват

председателят на Конституционния съд Павлина Панова, конституционните съдии

проф. Янаки Стоилов и проф. Атанас Семов, както и главният секретар на Съда

Валентин Георгиев.

WCCJ обединява 124 конституционни съдилища, съвети и върховни съдилища от

Африка, Америка, Азия/Океания и Европа, като насърчава конституционното

правосъдие.

Първият конгрес на Световна конференция по конституционно правосъдие е

организиран от Венецианската комисия през 2009 г. и съвпада с 60-годишнината от

създаването на Съвета на Европа.