Делегация на КС на България ще участва на Световната конференция по конституционно правосъдие

Делегация на Конституционния съд на Република България ще участва в Шестия
конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие (WCCJ).
Основната тема на форума, който ще се проведе от 27 до 31 октомври 2025 г. в
Мадрид, е „Правата на човека на бъдещите поколения“.
В дискусиите в испанската столица от българска страна ще участват
председателят на Конституционния съд Павлина Панова, конституционните съдии
проф. Янаки Стоилов и проф. Атанас Семов, както и главният секретар на Съда
Валентин Георгиев.
WCCJ обединява 124 конституционни съдилища, съвети и върховни съдилища от
Африка, Америка, Азия/Океания и Европа, като насърчава конституционното
правосъдие.
Първият конгрес на Световна конференция по конституционно правосъдие е
организиран от Венецианската комисия през 2009 г. и съвпада с 60-годишнината от
създаването на Съвета на Европа.