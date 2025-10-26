България отива пак към първо място в ЕС по загинали от катастрофи

Провал на заклинанията на депутати, министри и катаджии

България отново отива към първото място по загинали при катастрофи в Европейския съюз. Към 25 октомври броят на убитите по пътищата е 363 и за първи път тази година надвиши числото (362) от същия период на 2024 година.

Днес станаха и още две тежки пътно-транспортни произшествия с по едни загинал. Към 1 ч през нощта автомобил излезе от пътя Троян-Орешак и се заби в електрически стълб. На място загина 18-годишната шофьорка, а трима младежи на възраст от 17 до 22 г. бяха ранени. По същото време автомобил с 4-ма пътуващи в него се преобърнал в отводнителене канал между пловдивското село Войсил и град Съединение. Мъж изпаднал от колата и загинал на място, шофьорът и две пътнички са откарани в болница.

През 2023 г. страната ни излезе първа в ЕС с 83-ма загинали на милион жители от населението. Тогава Румъния беше втора с 81 загинали. Миналата седмица от Европейската комисия публикуваха данните за 2024 г., когато Румъния оглавява класирането със 78 загинали на 1 милион жители, а България е втора в ЕС със 74. Прави впечатлениe обаче високият брой убити в Сърбия - също 78. Следващата група страни с много над средния броя за ЕС (45) са Гърция (64), Хърватия (62) и Латвия (60).

Трябва да се има предвид също, че ежедневната статистика на жертвите на ПТП в България се прави от "Пътна полиция", които с всяка година увеличават броя на извадените от списъка със загинали, тъй като причината за смъртта им е била друга - най-често инфаркт или инсулт. Неправителствени организации настояват заради тези изкривявания ежедневната статистика да бъде иззета от МВР и дадена да се води от друга институция - Държавната агенция “Безапосност на движението по пътищта”.

Повишеният брой на загинали у нас показва и друго - че има пълен провал на заклинанията на депутати, министри и катаджии, че създават такива закони, който ще спрат войната по пътищата. Вдигат безразборно присъди, приемат правила за отнемане на автомобили, издават по 2 млн. глоби на година. Резултат - нула. Визия “Нула”, само че по български.