Ясна е причината за катастрофата при Харманли, при която автобус надвисна над дере

Катастрофата край Харманли, при която автобус с 14 пътници от енергийния комплекс „Марица Изток“ се удари в турски камион и спря на ръба на дълбоко дере, е причинена от отнемане на предимство от страна на тежкотоварния автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Хасково.

Според първоначалната информация инцидентът е станал вчера в 17:30 часа малко преди разклона за магистрала „Марица“ по пътя Симеоновград – Харманли. Камионът се включил в платното на автобуса и го засякъл. Водачът на автобуса не успял да намали достатъчно и закачил с лявата предница задната дясна част на камиона, след което излязъл от платното и се озовал в опасната зона. Автобусът се ударил и в мантинела, преди да спре.

Всички пътници са били изведени безопасно от спасителни екипи. Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни. Българският водач на автобуса е с леки контузии, прегледан и освободен за домашно лечение. По случая е съставен акт.