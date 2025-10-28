Полицията издирва близките на дете, намерено само в Добрич (СНИМКА)

8-годишно дете е намерено само в района на Младежки център - Добрич, съобщиха от полицията. То е било само и е тичало по улица "Кирил и Методий" в посока площад "Стария орех".

Снимка: Областна дирекция на МВР - Добрич

Органите на реда молят за съдействие за откриване на родителите на малчугана и установяване на неговата самоличност, съобщава кореспондентът на БТА в Добрич Павлина Живкова.

На телефон 112 гражданите, разпознали детето от снимката, могат да сигнализират, както и да съобщят за родителите, за да им бъде предадено.