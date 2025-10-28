Петима пребиха дете в с. Скравена

Четири девойки и момче са пребили дете в ботевградксото село Скравена, съобщиха от полицията.

Около 14.45 часа на 27 октомври жителка на с. Скравена съобщила в полицията, че малолетната ѝ дъщеря е била нападната в центъра на селото от нейни познати.

При извършения медицински преглед на пострадалото момиче са установени охлузвания по тялото.

Служители на РУ-Ботевград провели бързи оперативни действия, в хода на които разкрили всички участници в инцидента – четири девойки от Ботевград и младеж от с. Литаково.

Снети са писмени сведения от тях, а за срок до 24 часа е задържана една от девойките, на 18 години.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал.1 от НК.