Окончателно: Съдът отмени домашния арест на Мирослав Беляшки

Софийският апелативен съд отмени домашния арест на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки и го замени с парична гаранция от 8000 лева, съобщава БНР.

Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция за злоупотреба със служебно положение. След два месеца арест му беше наложена по-лека мярка за неотклонение – домашен арест.

Апелативните съдии посочват, че тежестта на обвинението не може да оправдае продължително задържане и че няма достатъчни доказателства, че Беляшки на свобода би извършил друго престъпление.

Определението на Софийския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.