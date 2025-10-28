Мъж нападна с брадва полицай и му счупи ръката

Жител на варненското с. Гроздьово е нападнал с брадва служител на полицията при опит за овладяване на семеен скандал, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случката се разиграла в понеделник вечерта. Около 19:25 часа бил подаден сигнал за домашно насилие в селото. На мястото незабавно бил изпратен екип от участъка в Долни чифлик.

Служителите на реда пристигнали на адреса, където вилнеел 49-годишният агресор. При опит да го успокоят, той грабнал брадва и ги нападнал. Ударил единия от униформените и му счупил дясната ръка. Въпреки това полицаите успели да арестуват насилника.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.