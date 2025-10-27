Прокурорски протест срещу домашния арест  на актьора Росен Белов (Обзор)

Съдът решава утре за мерките на четиримата задържани за оргия

Бачев няма да подава оставка

Министърът на културата отрече връзка с гей скандала

Министърът на културата Мариян Бачев няма намерение да подава оставка заради разследването срещу актьора Росен Белов за участие в гей оргия и насилие. Белов е един от преподавател в Театрална работилница “Аркадия Фюжън Арт” на едноименната фондация на Бачев.

“Белов е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници - има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър”. Това заяви министър Бачев във фейсбук, след като бе призован да напусне поста си от партия “Възраждане”.

Както писа “Труд news”, актьорът Росен Белов бе задържан заедно със Станимир Хасърджиев, доскорошен шеф на Националната пациентска организация и още двама мъже със съмнителна сексуалност - българинът Симеон Дряновски, бил на служба във Френския чуждестранен легион и гръка А. М. - мъжки моден модел. Четиримата са обвинени за принуда и заплаха с оръжие на 20-годишен младеж, когото вързали, дрогирали и заплашвали с пистолет в апартамента на Хасърджиев в столичния квартал “Дианабад”. Похитеният успял да избяга през балкона у съседи. Гей дружинката на Хасърджиев бе задържана, а Софийският районен съд остави него и легионера зад решетките, а Белов и гръцкия Аполон пусна под домашен арест. Утре - 28 октомври, Софийският градски съд ще гледа като втора инстанция мерките и на четиримата, като арестантите обжалват, а за актьора и чужденеца прокуратурата протестира по-леките мерки.

“За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни. Научих от социалните мрежи, че кметът на район “Изгрев” ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в Народно читалище “Николай Хайтов-1936”, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката”, писа още Мариян Бачев. Той публикува и писмо от родителите на децата до кмет на район “Изгрев” и шефовете на читалището.