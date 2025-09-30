Дете пада от 7 метрова  стена за катерене, оцелява

Американската фирма производител на въжетата е смятана за най-надеждната в света

8-годишното момче е с рани по дланите, но вече ходи на училище

8-годишно дете пострада след падане от 7-метрова височина при опит да покори стена за катерене в София.

Истинско чудо е, че след полета ученикът няма счупвания и фатални травми. Спасява го единствено фактът, че успява да се хване за обезопасителното въже, което професионалните катерачи наричат лента. В резултат на това детето е с дълбоки рани по дланите.

Инцидентът се случва в зала “Балкан”, която е една от най-предпочитаните и утвърдени зали за климбинг (изкачване, бел. авт.) в столицата. На територията на града има не повече от 5-6 такива, като интересът към тях е огромен в последните години.

“При пристигане в залата нямаше инструктаж. Реално никой не дойде да ни обясни особеностите и спецификите на обезопасяването и на самото катерене. Синът ми започна да се катери, а когато достигна най-високата точка и реши да се спуска - започна да пада свободно. Никой не се притече на помощ. Оказа се, че в аптечката на залата няма основни медикаменти, с които да третирам раната”, заяви бащата на пострадалото дете Петър Пекалиев.

“Труд news” потърси за коментар собственика на залата Йордан Радков. Мъжът е ключова фигура в развитието на катеренето в България и е сред основните ментори и вдъхновители в този спорт у нас. Той е и треньор на националния отбор на България по спортно катерене. Само преди броени дни тимът ни се завърна от световното първенство по спортно катерене в Сеул, Южна Корея.

“Случката е поучителна и за двете страни - и за нас, но и за родителите на децата, които идват да се катерят. В нашата зала ползваме възможно най-добрите съоръжения. Фирмата “True Blue” е американска и е световен лидер. Съоръженията є са най-скъпите, не знам да е имало инциденти. Ще ви дам пример с конкурентна зала в София, която използваше друга фирма за обезопасяване. Впоследствие тази фирма фалира, защото не беше изрядна и имаше инциденти с дефектни въжета”, заяви пред “Труд news” Радков.

По думите му детето е добре и дори вече ходи на училище.

“Чух се с бащата, освен нараняванията по ръцете, за щастие други травми няма. Ние също сме притеснени и се надяваме на отговорност от страна на родителите. На деца, които не са се катерили никога досега, би следвало се обясни подробно за рисковете. Катеренето е за удоволствие и забавление, но в никакъв случай не е игра”, отбеляза още Радков.

Бащата Петър Пекалиев, пред “Труд news”:

Искам да се провери цялото оборудване, за да няма пореден случай с фатален край

Детето е добре, още същата вечер минахме през “Пирогов”, прегледаха го, няма фрактури. Изпратиха ни към клиниката по изгаряния, където третираха раните станали от триенето с въжето. Нямам никакви материални интереси, няма да съдя фирмата. Искам единствено и само да се провери цялото оборудване, за да не се случи подобен инцидент с друго дете и не дай Боже, при него да има фатален край.

Апаратът, който би следвало да обезопасява се оказа, че не е сработил. От залата се опитват да прехвърлят вината на детето, казват, че било усукало лентата. Но това не е така. На видеата, които се изгледаха, личи, че апаратът не опъва въжето и той стигайки в най-високата точка пада свободно. Да, той е обезопасен с въже, но апаратът не сработва. Радвам се, че това се случи на по-ниска стена, защото преди това синът ми и дъщеря ми и другите деца се катереха по 17-метровите стени. Детето няма как да носи отговорност дали въжето се е омотало, дали е изправно и т. н., както и дали апаратът ще сработи. В общите условия, които са записани и стоят в залата е записано, че ти носиш всякаква отговорност, включително и за неизправно оборудване. В залата нямаше нито един инструктор, когато синът ми падна никой не се притече на помощ, а в аптечката имаше само кислородна вода и активен въглен. В ревютата на зала “Балкан” от преди два-три месеца е описан идентичен случай, т. е. това не е за първи път.