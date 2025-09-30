Със специализирана техника местят част от дърветата

След 1 октомври започва строителството на панорамен асансьор и воден център на крайбрежната алея във Варна, съобщиха от “Холдинг Варна”, който реализира инвестиционния проект “Алея Първа”. Предстои също да бъдат довършени канализацията и осветлението в участъка от Рибарския плаж до Шокъровия канал, където ще бъде изградена канално-помпена станция. След това по трасето ще бъдат направени тротоари, алейно осветление и ще бъдат поставени пейки и кошчета за отпадъци.

Част от дърветата, които попадат в строителната площадка на бъдещия асансьор, ще бъдат преместени със специализирана техника и засадени в близост. Допълнително ще бъдат засадени много нови дървесни видове, за да се обогати зелената система на района, информират инвеститорите. Панорамният асансьор ще осигури удобна връзка от Морската градина към крайбрежната алея и плажа, а водният център с минерална вода ще предлага целогодишно възможности за спорт, отдих и възстановяване.

Докато текат строителните работи, алеята ще остане достъпна и свободна за гражданите, уверяват от “Холдинг Варна”.