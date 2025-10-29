Турската „Норм Санаи“  чисти боклука в зона 4

Прекратява се поръчката за зона 6

Турската фирма “Норм Санаи” е победител за сметосъбиране в зона 4, която обхваща районите “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, обявиха от столичната община.

“Норм Санаи” е единственият чуждестранен кандидат в цялата процедура. Фирмата предложи най-ниска оферта, която възлиза на 45,7 млн. лв., при прогнозна стойност от 59,9 млн. лв.

Общината планира да подпише договор с нея, като се очаква дейностите да стартират след 7 януари 2026 г., когато изтича настоящият договор.

Въпреки че конкурсът за сметопочистването на 20 от 24 столични района привлече 15 оферти от 11 различни фирми - показател за високо доверие в новото управление на градската администрация - процедурите за две зони бяха прекратени.

Докладът на вътрешната комисия за избор на изпълнители по три от позициите на поръчката е изпратен в Агенцията за обществени поръчки.

* За Зона 6, районите “Люлин” и “Красно село”, договорът изтече на 4 октомври - обществената поръчка се прекратява, поради липса на конкуренция. Планът на общината е да възложи официално дейността на “Софекострой”, след изтичане на сроковете за обжалване.

* За зона 4, райони “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, договорът изтича на 7 януари 2026 г. Решението е да се подпише договор с турската фирма “Норм Санаи”.

* За зона 3, райони, “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”, договорът изтича на 1 декември 2025 г. - решението е да се прекрати процедурата поради липса на класирани кандидати.

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 столични района, което налага подписване на нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност: 515 473 737 лева с ДДС за петте години.

Обществената поръчка за Зона 6, районите “Люлин” и “Красно село” се прекратява

След официалното прекратяване на обществената поръчка, което е в ход, Столична община ще възложи на “Софекострой” ЕАД да поеме изцяло сметопочистването в “Люлин” и “Красно село” с петгодишен договор и на цена, за която предстоят преговори - в рамките на предвиденото от общината и съгласно бизнес плана, който Столична община очаква дружеството да представи. Това ще се случи незабавно след като дружеството заяви готовност да поеме дейността.

В момента “Софекострой” изпълнява всички дейности по чистотата в район “Красна поляна”, който се намира между “Люлин” и “Красно село”.

Законът дава различни възможности на Столична община да проведе процедура по договаряне. Администрацията се подготвя и за кризисна организация в трите района - каквато беше въведена в “Люлин” и “Красно село”.