Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT.

Тестът ще започне от 11.00 ч., като по време на него ще бъде излъчен национален сигнал за тревога/край на тревогата в редица градове, включително София, Пловдив, Варна, Бургас и други населени места, както и в зоната около АЕЦ "Козлодуй".

Чрез BG-ALERT гражданите ще получат съобщение на мобилните си устройства, което ще бъде придружено от специфичен звук или вибрация.

Съобщението ще бъде на български и английски език, а за да бъде получено трябва да се активира каналът "Тестови сигнали" в настройките на устройството.