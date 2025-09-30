България ще прекрати доставките на руски газ за Унгария и Словакия през 2027 г.

Двете страни нямат правомощия да отменят законопроекта на ЕС

България подкрепя плана на ЕС за прекратяване на руския износ на газ към блока до края на 2027 г., заяви най-високопоставеният енергиен служител в страната — ход, който ефективно ще прекъсне доставките по газопровода от Москва към Унгария и Словакия.

„Като държава членка на ЕС, България съобразява действията си с европейското законодателство и политики, включително предложеното постепенно преустановяване до края на 2027 г.“, заяви пред Politico българският министър на енергетиката Жечо Станков. „До 1 януари 2028 г. се очаква потреблението на руски газ в цяла Европа да бъде напълно преустановено."

Коментарите идват, след като българският министър-председател Росен Желязков в сряда заяви, че правителството му е в подкрепа на постепенното преустановяване, след като американският президент Доналд Тръмп в пламенна реч пред Общото събрание на ООН призова Европа да прекрати закупуването на руска енергия.

През юни Брюксел представи нов законопроект, който ще забрани вноса на руски газ в блока, като се започне с краткосрочните договори през тази година и се преустановит дългосрочните договори до края на 2027 г. Страните от ЕС и Европейският парламент в момента водят паралелни преговори по предложението.

Въпреки че коментарите се свеждат до това, че България ще се съобрази с правото на ЕС, те вероятно ще предизвикат дълбока тревога в Унгария и Словакия.

Будапеща и Братислава, които все още получават средно 70% от газа си от Москва, отдавна се съпротивляват на усилията на ЕС да преустанови вноса на руска енергия, като твърдят, че това би довело до повишаване на цените, тъй като имат ограничени алтернативни маршрути за доставка.

Експертите в голяма степен отхвърлиха тези твърдения, като изтъкнаха, че и двете страни могат да намерят алтернативни източници на внос чрез внос на втечнен природен газ, пристигащ в пристанищата на ЕС, или допълнителни доставки по газопровод от Норвегия.

Това мнение споделя и Станков.

„Не се очаква Унгария и Словакия да се сблъскат с предизвикателства в областта на енергийната сигурност в резултат на законопроекта“, каза той.

Въпреки това, външният министър на Будапеща Петер Сиярто заяви в четвъртък, че София „му е дала уверение, че тя няма да постави Унгария в затруднено положение“ въпреки обсъжданата забрана, след като е разговарял с българския си колега. „Това е само предложение, все още не е взето решение“, добави той.

Двете страни нямат правомощия да отменят законопроекта на ЕС, тъй като за неговото одобрение е необходимо квалифицирано мнозинство от страните, за разлика от санкциите. Министерството на външните работи на Унгария и министерството на икономиката на Словакия не отговориха на запитванията за коментар от POLITICO.

„Има достатъчно време за преход от съществуващите дългосрочни договори“, каза Станков и добави, че в момента се консултира с съседите на България относно нова схема за организиране на съвместни регионални търгове за американски втечнен природен газ, „започващи от следващата година“.

Членовете на Европейския парламент (ЕП) и столиците на страните от ЕС ще одобрят позициите си по законопроекта следващия месец, преди да започнат междуинституционални преговори, с надеждата да финализират споразумение до края на годината.