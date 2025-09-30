Върнаха в килията хирург, ръководил престъпна група за разпространение на дрога

Варненският апелативен съд отмени домашния арест на 37-годишен хирург, обвинен в ръководене на престъпна група за разпространение на дрога и го задържа под стража. Делото се гледа, след като прокуратурата протестира решението на първа инстанция, с което бе уважена молбата на Борис А. за по-лека мярка за неотклонение.

Лекарят бе арестуван на 22 юли заедно с още петима участници в групата, на която бил тартор. Според обвинението те са действали от май до ноември миналата година. Разкрити били, след като във Варна и София Борис продал на служители под прикритие различни наркотици - метамфетамин, марихуана, екстази и фентанил. Общата стойност на дрогата, за чието притежание е обвинен, е над 65 540 лв. След като започнало разследване, мъжът напуснал България и до юли тази година бил в Турция, откъдето през интернет базирани приложения продължил престъпната си дейност.

През това време се сдобил със задочно обвинение, последвано от Европейска заповед за арест и бил обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол. Борис А. бил заловен през юли на ГКПП “Капитан Андреево”, когато влязъл пеша в България. Защитата му изтъкна, че сам се е предал, признал е част от фактите по делото, има чисто съдебно досие и няма опасност да се укрие или отново да престъпи закона. Прокуратурата бе на обратното мнение.

Съдът отчете, че медикът е привлечен към наказателна отговорност за две тежки престъпления, а съпричастността му към тях се подкрепя от обясненията на съучастниците му, от свидетелски показания, иззети веществени доказателства, специални разузнавателни средства и резултати от експертизи. Заради бягството му в Турция магистратите приеха, че има опасност Борис А. да се укрие и отново да завърти бизнес с дрога. Затова окончателно го пратиха в ареста.