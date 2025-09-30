Започва ремонт в участъка между тунелите „Витиня“ и „Топли дол“

През следващите дни за довършителни дейности по виадукти и ремонт на настилката ще се ограничава движението в участъци от магистрала „Хемус“ в Софийска област, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 18 ч. днес - 30 септември, до 18 ч. на 8 октомври, ще се ограничи движението във външната активната лента в платното за София в участъка между тунелите „Витиня“ и „Топли дол“ (33-и км до 36-и км) на АМ „Хемус“ за довършителни ремонтни дейности на три виадукта в отсечката. При изпълнението им трафикът ще преминава в средната активна и скоростната лента.

От днес до 14 ч. на 2 октомври /четвъртък/ за ремонт на асфалтовата настилка ще се променя организацията на движение при 38-ми км, виадукт „Бебреш“, на автомагистралата. При изпълнение на предвидените дейности ще се ограничи движението в активната лента в посока София и трафикът ще преминава в изпреварващата.